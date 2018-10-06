Tır dolusu soğanı kilogramı 1 liradan sattı

Amasya'da soğan yetiştiriciliği yapan Kadir Ayçil, toptancıların ucuza aldıkları ürünü pahalıya sattıkları gerekçesiyle 30 ton soğanı bir tıra yükleyerek Kaynaşlı ilçesine geldi.

Ayçil, burada 25'er kilogramlık çuvallarda bulunan soğanları kilogramı 1 liradan satışa sundu.

Yaklaşık 6 saatte tırdaki soğanın tamamını satıldı.

-"Toptancıya verdiğimiz fiyattan vatandaşa satıyoruz"

Ayçil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretici olduğunu ve ürününün kendisinden ucuza alınıp pahalıya satıldığını savundu.

Tır dolusu soğanı kendi satmaya karar verdiğini anlatan Ayçil, "Ürettiğimiz, bizden ucuza alınıp pahalıya satılıyor. Ben de ürettiğimi satmak istedim. Manav ve marketlerde 2,5-3 lira olan soğanı toptancıya verdiğimiz fiyat olan 1 liraya vatandaşa satıyoruz." diye konuştu.

Mahalledeki soğan satışına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.