Tır dorsesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir tırın dorsesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Enez kavşağı yakınlarında park halindeki bir tırda arama yaptı.
Tırın dorsesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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