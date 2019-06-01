TIR iki köprü arasına sıkıştı, sürücü yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolunda, Orhangazi'deki Orkent Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Arif Bektek (64) idaresindeki 34 FD 5564 plakalı TIR, Bursa istikametine doğru giderken, Emrah Erik (30) idaresindeki 77 BJ 236 plakalı hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan TIR, Orkent Köprüsü'nün demir parmaklıklarını aşarak iki köprü arasına boşluğa sıkıştı. Kaza sonrasında TIR sürücüsü Arif Bektek kamyon içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonrasında ekipler tarafından TIR içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.

TRAFİK ŞEHİR İÇİNE VERİLDİ