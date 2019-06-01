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TIR iki köprü arasına sıkıştı, sürücü yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkan TIR, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra iki köprünün arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolunda, Orhangazi'deki Orkent Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Arif Bektek (64) idaresindeki 34 FD 5564 plakalı TIR, Bursa istikametine doğru giderken, Emrah Erik (30) idaresindeki 77 BJ 236 plakalı hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.
 
Kontrolden çıkan TIR, Orkent Köprüsü'nün demir parmaklıklarını aşarak iki köprü arasına boşluğa sıkıştı. Kaza sonrasında TIR sürücüsü Arif Bektek kamyon içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonrasında ekipler tarafından TIR içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.
 
TRAFİK ŞEHİR İÇİNE VERİLDİ
 
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa Karayolu Bursa istikametinde trafik durma noktasına geldi. TIR´ın kaza yerinden vinç yardımı ile kaldırılması esnasında ise Yalova-Bursa karayolu Bursa istikametindeki trafik akışı şehir içine yönlendirildi. TIR´ın köprüden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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