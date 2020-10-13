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Güncel

Tır il otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sümer Akın (27) hayatını kaybetti, kız kardeşi Seher Akın yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA13 Ekim 2020 Salı 11:17 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:17
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Kaza, dün saat 23.00 sıralarındai Ağaçören ilçesi Abalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sümer Akın yönetimindeki 06 U 9381 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fatih Akgül'ün (44) kullandığı 06 SCK 48 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sümer Akın olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Seher Akın yaralandı. Yaralı kardeş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Fatih Akgün ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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