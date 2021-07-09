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Tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tır sürücüsü Hasan K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA9 Temmuz 2021 Cuma 20:36 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 20:59
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Ali Aydoğan (24) idaresindeki 41 RZ 900 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Ezinepazar mevkisinde, Hasan K'nin (53) kullandığı 58 ACU 298 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Menekşe Aydoğan (73), olay yerinde, İsmet Aydoğan (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aydoğan (52), Sadegül Aydoğan (45) ve Fadime Surman (69), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Hasan K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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