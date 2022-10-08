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Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 2 tır ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA8 Ekim 2022 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Arık (50) yönetimindeki 01 ECN 66 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Bahtiyar Gökçen'in (31) kullandığı 01 APK 286 plakalı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR'lar, aynı güzergahta giden Mustafa Aydın (58) yönetimindeki 01 ZS 444 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Aydın ile yanındaki eşi Hatice Aydın (54), hayatını kaybetti.

Araçtaki İbrahim Halil Yazgan (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) ile TIR sürücüsü Hasan Arık da yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Arık da tedaviye alındığı hastanede yaşamın yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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