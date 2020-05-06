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Tır ile otomobil çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta tırın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert (60) ile arkadaşı Canser Zeytinci (62) hayatını kaybetti.

DHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:01
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Kaza, dün gece Muğla- Antalya karayolunun Seydikemer- Saklıkent kavşağında meydana geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesi yönünden Antalya yönüne giden Ahmet K. yönetimindeki 34 FF 7787 plakalı TIR, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Aklar Mahallesi'ne gitmek üzere kavşaktan dönüş yapan emekli öğretmen Hilmi Sert yönetimindeki 07 D 4341 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 2 çocuk babası Hilmi Sert ile yanındaki arkadaşı 5 çocuk babası Canser Zeytinci ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İki arkadaşın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sert ve Zeytinci'nin yarın Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Aklar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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