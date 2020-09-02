İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3754
  • EURO
    8,7581
  • ALTIN
    464.746
  • BIST100
    1085.22
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpma etkisiyle otomobilin fırlayan motoru başka bir aracın üzerine uçtu fakat yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:23
ABONE OL

Kaza, dün gece 02.00 sıralarında İznik-Adapazarı yolu çiçekli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö.’nün (26) kullandığı 37 RC 730 plakalı tır, İznik istikametine doğru seyir halinde iken karşı yönden gelen A.A.’nın (31) kullandığı 11 SA 449 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve tır yolun kenarına savruldu. Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise ağır yaralanarak Bursa Devlet hastahanesine kaldırıldı.

Çarpma etkisiyle otomobilin fırlayan motoru başka bir aracın üzerine uçtu fakat yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.