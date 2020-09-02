Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

IHA 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:23

Kaza, dün gece 02.00 sıralarında İznik-Adapazarı yolu çiçekli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö.’nün (26) kullandığı 37 RC 730 plakalı tır, İznik istikametine doğru seyir halinde iken karşı yönden gelen A.A.’nın (31) kullandığı 11 SA 449 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve tır yolun kenarına savruldu. Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise ağır yaralanarak Bursa Devlet hastahanesine kaldırıldı.

Çarpma etkisiyle otomobilin fırlayan motoru başka bir aracın üzerine uçtu fakat yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.