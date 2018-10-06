Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Adana’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- IHA
Kaza, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.’nin kullandığı 33 BYP 60 plakalı tır ile Abdulkadir E. idaresindeki 31 V 0949 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hürü Ekiz (75) olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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