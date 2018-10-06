Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Adana’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • IHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.’nin kullandığı 33 BYP 60 plakalı tır ile Abdulkadir E. idaresindeki 31 V 0949 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hürü Ekiz (75) olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Organize İşler 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı

Organize İşler 2 filminin ilk fragmanı yayınlandı

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA