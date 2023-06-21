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Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü

Denizli'nin Çardak ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü
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Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Düzce Güven firmasına ait 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki 42 DV 664 plakalı tır, Çardak girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, tır şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.

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