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Tır lastiklerindeki eronin 3 sanığına 27'şer yıl hapis cezası

Eskişehir'de tır lastiklerinde ele geçirilen 44 kilo eroinle ilgili tutuklu yargılanan 3 sanığa, 27'şer yıl 15'er ay hapis cezası verildi.

DHA18 Şubat 2020 Salı15:05 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:06

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, geçen eylül ayında doğu illerinden yola çıkarılan uyuşturucunun Eskişehir üzerinden sevk edileceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından, plakası tespit edilerek takibe alınan tır, çevreyolunda durduruldu. Aramada narkotik dedektör köpeğinin tırın lastiklerine tepki vermesi üzerine araç hangara çekildi. Yapılan detaylı aramada da TIR'ın lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Nedim Özer, Uğur Özdemir, İlhan Şaşıağ tutuklandı. Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla dava açıldı.

2’NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Davanın bugün görülen 2’nci duruşmasına sanık İlhan Şaşıağ tutuklu olduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuklu sanıklar Nedim Özer ve Uğur Özdemir'in hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep ederken, sanık Nedim Özer, “Bir hata yaptım, pişmanım” dedi.

27’ŞER YIL HAPİS CEZASI

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tır lastiğinde ele geçirilen 44 kilo eroinle ilgili olarak tutuklu sanıklar Nedim Özer, Uğur Özdemir ve İlhan Şaşıağ’a ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 27’şer yıl 13’er ay 15’er gün hapis cezası verdi. Mahkemedeki sanık yakınları kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

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