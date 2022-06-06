İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5936
  • EURO
    17,8487
  • ALTIN
    988.928
  • BIST100
    2647.56
Güncel

Tır meyve bahçesine devrildi, sürücü öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan tır meyve bahçesine devrildi. Kazada, araç içinde sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 15:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İznik- Pamukova kara yolunun 18. kilometresindeki Beşevler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban U. (31) yönetimindeki 16 NU F47 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak meyve bahçesine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, direksiyon mahallinde sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardında tır sürücüsünün cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.