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Tır şoförleri Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı

Edirne'de, Avrupa'ya çıkış için bekleyen ve bayrama yollarda giren tır şoförleri Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

AA2 Mayıs 2022 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
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Sınırdan geçiş işlemleri için tır parkında bekleyen tır şoförleri, direksiyon başında bayrama ailelerinden uzakta buruk girdi.

Meslektaşlarının bayramını kutlayıp birbirlerine şeker ikram eden tır şoförleri, aileleriyle de telefonla görüntülü arayarak bayramlaştı.

- "HER BAYRAM BÖYLE GEÇİYOR"

Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Fevzi Argıtlı, AA muhabirine, ailesinden uzak bir bayram geçirdiği için kendini buruk hissettiğini anlattı.

Mesleği gereği bayramlarda yollarda olduğunu belirten Argıtlı, "Hemen hemen her bayram böyle geçiyor. Yılbaşımız, bayramımız, özel günlerimiz, hastamız, cenazemiz olsa da hep yollardayız. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı yolculuklar." diye konuştu,

Fransa'ya giden Ahmet Polat da ailesini telefonla aradıktan sonra tır parkındaki şoförlerle bayramlaştığını söyledi.

Bu bayramın da yolda geçtiğini dile getiren Polat, "Sabah namazımızı kıldık, arkadaşlarımızla bayramlaşıp konuştuk. Yavaş yavaş gideceğimiz yere doğru yola çıkacağız." dedi.

Tır sürücüsü Şefik Eroğlu ise Litvanya'ya yük götürdüğünü belirterek, "20-25 yılı aşkındır bayramlarım yollarda geçiyor. Biz çok büyük bir aileyiz, böyle de mutluyuz. Yeter ki ailemiz, çoluk çocuğumuz mutlu olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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