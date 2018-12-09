Kayseri'de tırın yan yattı sonucunda 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tırın yan yatması sonucunda 2'si yetişkin 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Beyçayırı mevkiinde 38 TN 8760 plakalı tırın gizli buzlanma sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattığı öğrenildi. Kaza sonrasında yaralanan 2'si yetişkin 2'si çocuk 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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