23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,93
  • 6,5453
  • 284.805
  • 95056.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını: Otoyol ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 F 6303 plakalı tır, Köroğlu Park mevkisinde aniden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA