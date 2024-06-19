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Tıra arkadan çarpan akaryakıt yüklü tırda patlama meydana geldi!

Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 08:13 - Güncelleme:
Tıra arkadan çarpan akaryakıt yüklü tırda patlama meydana geldi!
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Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı akaryakıt yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Tırdaki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi.

İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

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