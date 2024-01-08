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Güncel

Tıra arkadan çarpan araçtaki iki polisten biri hayatını kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Tıra arkadan çarpan araçtaki iki polisten biri hayatını kaybetti
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Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki 44 AEJ 202 plakalı otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde İrfan Yüksel yönetimindeki 33 ASC 083 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

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