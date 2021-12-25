İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2021 Cumartesi / 21 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

TIR'a çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 22:58 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:58
ABONE OL

Uğur Atalan'ın (36) kullandığı 45 RA 5887 plakalı minibüs, Kula-Salihli yolu Kovukdere rampaları mevkisinde, önünde seyreden İlhan Ç. (52) idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Atalan ile yanındaki yolcu Ergin Akbaş'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Atalan ile Akbaş'ın cenazesi olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ifadesi alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.