İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,777
  • EURO
    20,1733
  • ALTIN
    1131.74
  • BIST100
    5140.47
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tıra çarpan otomobil sürücüsü uzman onbaşı hayatını kaybetti
Güncel

Tıra çarpan otomobil sürücüsü uzman onbaşı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA10 Ocak 2023 Salı 13:46 - Güncelleme:
Tıra çarpan otomobil sürücüsü uzman onbaşı hayatını kaybetti
ABONE OL

Resul Karabut (22) idaresindeki 55 H 4367 plakalı otomobil, Göksun-Kayseri kara yolu Göynük Mahallesi yakınlarında S.K'nin (48) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Karabut müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü kaza sonrası gözaltına alındı.

Karabut'un Şanlıurfa Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman onbaşı olduğu öğrenildi.

Kaza haberi Karabut'un Samsun'un Havza ilçesi İcadiye Mahallesi'nde ikamet eden annesi Ziyade ve dedesi Mustafa Karabut'a, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından verildi. Karabut'un evinin önüne Türk bayrağı asıldı.

Karabut'un izninin ardından Havza'dan görev yerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.