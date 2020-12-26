Tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:51 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:51

Kaza saat 11.00 sıralarında, Karasu ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 ABR 229 plakalı otomobil, demir yüklü 54 AER 185 plakalı TIR’a arkadan çarparak aracın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekibi sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Otomobil sürücüsünün cenazesi otopsi için ambulansla morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.