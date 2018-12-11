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Kocaeli'de, bir ırda uyuşturucu etkisi olan ilaçlar bulundu olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de, sürücüsü İstanbul'a giden, İran plakalı tırda durdurulduktan sonra arama yapıldı. Polis ekipleri, tırda uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirirken, 4 kişiyi gözaltına aldı.

  • DHA
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yönetimindeki İran plakalı tır ile İstanbul'a giden sürücüyü TEM yolunda durdurdu.
 
Araçta arama yapan ekipler, çekiciye gizlenen ve uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirdi. İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. İstanbul'da da sürdürülen operasyon sonucu 3 kişi daha gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
 

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