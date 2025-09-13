İSTANBUL 28°C / 20°C
Tırdaki gemi çapasına çarptı: Yaralılar var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 15:17
Erkan B. (56) idaresindeki 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen Kemal S. (63) yönetimindeki 26 AJC 519 plakalı tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı.

Kazada, 35 yolcusu bulunan ve sol tarafında hasar oluşan otobüsteki Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

