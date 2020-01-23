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Tırdan 9 bin 900 paket kaçak sigara çıktı

Adana polisi piyasa değeri 150 bin lira olan 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

IHA23.01.2020  10:19 - Güncelleme: 23.01.2020  10:19

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama yaparken bir tırdan şüphelenip durdurdu. Tırda "Tiryaki" isimli köpekle birlikte yapılan aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş halde 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Piyasa değeri 150 bin lira olan sigaraya polis el koyarken, F.A. isimli zanlı gözaltına alındı. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlı, sorgusunda saman aralarında sigara olduğundan haberi olmadığını ileri sürdü. Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

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