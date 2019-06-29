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Tırı gelin arabası yaptı

Kepez Belediyesi Nostaljik Araçlar Müze Müdürü damat, düğününde gelin arabası olarak süslediği tırı kullandı

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Antalya'da Kepez Belediyesinin Nostaljik Araçlar Müze Müdürü olarak görev yapan damat, düğününde tırı gelin arabası yaptı.
 
Arkadaşına ait dorsesi çıkarılıp renkli şeritlerle süslenen tırın direksiyonuna geçen damat İzzet Berk Demir (25), kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer araçlarla konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerek, gelin Nihal Yılmaz'ın (22) evine ulaştı. 
 
Dualar eşliğinde babaevinden uğurlanan Yılmaz, yakınlarının yardımıyla, gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Tırlar ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Konvoy, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 
 
Damat Demir, gazetecilere açıklamasında, arkadaşının tırını gelin arabası yaptığını söyledi. 
 
Otomobil sporuyla ilgilendiğini belirten Demir, "Farklı olmayı seviyorum. Benim talebim üzerine arkadaşım tırını süsleyerek gelin arabası haline getirdi. Şu anda gelin hanımın haberi yok ve beni evde bekliyor, ona da büyük sürpriz olacak. Düğün konvoyunda tır dışında farklı araçlar da yer alıyor. Trafiği sıkıntıya sokmadan düğün salonuna gitmek istiyoruz." diye konuştu.
 
Gelin Yılmaz da tırı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Güzel olmuş, çok beğendim, tam bir 'al yazmalım' olmuş. Eşimin böyle bir şey yapmasından dolayı mutlu oldum." dedi.

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