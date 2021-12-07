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TIR'ın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki Derviş Taşdemir, TIR ile geri manevra yapan babası Nazif Taşdemir'in (35) çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA7 Aralık 2021 Salı 21:28 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 21:30
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Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Taşdemir tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Nazif Taşdemir, hayvanlarına yem vermek için TIR ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba Taşdemir, kör noktada oğlu Derviş Taşdemir'e çarptı. Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Derviş Taşdemir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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