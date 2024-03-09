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Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu!

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobil, önce tıra sonra otomobile çarparak savruldu. O sırada arkadan gelen tır ise savrulan otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

IHA9 Mart 2024 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu!
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Kaza, TEM Otoyolu Dilovası geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için ani manevra yapan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yanındaki tıra, sonra sol şeritteki otomobile çarparak savruldu. Savrulan otomobil yolun sağ şeridinde durabildi. Kazayı fark eden sürücüler araçlarını emniyet şeridinde durdurdu. Sağ şeritte seyir halindeki bir tır ise savrulan otomobile, ardından da sol şeritteki yolcu otobüsüne çarptı. Sürücünün son anda yaptığı manevrayla otomobil tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza bir otomobilin araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobilin tıra ve otomobile çarptığı görülüyor. Başka bir tırın ise kaza yapan otomobile, ardından da yolcu otobüsüne çarptığı anlar da görüntüde yer alıyor.

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