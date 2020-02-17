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Tırın çarptığı yayanın öldüğü kaza, kamerada

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, bir süre bekleme yaptıktan sonra sürücüsünün çalıştırdığı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Durmuş'a (79) çarptı. Durmuş'un yaşamını yitirdiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi16:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:24

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.S.Ö.'nün bir süre bekleme yaptıktan sonra çalıştırdığı, 33 DFC 84 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Durmuş'a çarptı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yol kenarında hareketsiz yatan Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tır sürücüsü M.S.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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