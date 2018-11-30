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Konya'da tırın dorsesi şarampole devrilmekten son anda kurtarıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak kayan bisküvi ve gofret yüklü tır şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Şarampole sarkarak devrilmesine ramak kalan tırın dorsesi çekici yardımıyla kurtarıldı.

  • İHA
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Olay, Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet O. idaresindeki 70 BB 316 plakalı, dorsesinde gofret ve bisküvi yüklü tır, havanın yağışlı olması ve dikkatsizlik sebebiyle kaydı.
 
Bu sırada tırın dorsesi şarampole sarktı ve devrilmesine ramak kala durdu. Sürücü hemen polis ekiplerinden yardım isterken, olay yerine çekici çağrıldı. Polisin karayolunda tedbir almasının ardından çekici yardımıyla dorsenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
 
Ön kısmından çekici vasıtasıyla yavaş yavaş çekilen tırın dorsesi şarampole düşmekten kurtarılarak yola çıkarıldı. Dorsenin altında zarar meydana geldiği ve hareketten yoksun olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine dorsede yüklü bulunan bisküvi ve gofretlerin aktarılması için başka bir tır istendi.
 

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