TIR yol kenarındaki itfaiye erini ezdi
SAMSUN´un Kavak ilçesinde yol kenarında bekleyen itfaiye eri Ertan Tarım'a (35) TIR çarptı. Duvarla TIR arasına sıkışarak ağır yaralanan Tarım, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.
- DHA
Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi´nde dün akşam meydana gelen kazada, B.Ç. yönetimindeki 55 RV 655 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen itfaiye eri Ertan Tarım´a çarptı. Tarım, duvarla TIR arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tarım, Kavak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan TIR sürücüsü B.Ç. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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