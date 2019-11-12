TIR yol kenarındaki itfaiye erini ezdi

Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi´nde dün akşam meydana gelen kazada, B.Ç. yönetimindeki 55 RV 655 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen itfaiye eri Ertan Tarım´a çarptı. Tarım, duvarla TIR arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tarım, Kavak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan TIR sürücüsü B.Ç. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.