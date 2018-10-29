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Tırın yolda açılan damperi üst geçide çarptı: 1 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde açılan tır damperinin üst geçide çapması sonucu bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Çavuşlu beldesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Fazlı Demir yönetimindeki 61 AAY 430 plakalı tırın damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Açık kalan damper, karayolu üzerindeki üst geçide çarptı.

Kaza sonucu tırın damperi ile çekici birbirinden ayrıldı.

Yaralanan sürücü Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üst geçit ile yol arasına sıkışan damper, çalışmaların ardından kaldırıldı.

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