TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

DHA 07 Mart 2020 Cumartesi 00:49 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 00:49

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Mahsun Yıldız yönetimindeki 47 KZ 027 plakalı TIR, aynı yönde giden Mustafa K.'nın kullandığı 31 YR 801 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR'ın kupa kısmı, çarpmanın şiddetiyle araçtan ayrılıp, hurdaya dönerken, sürücü Yıldız ise vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Kazanın ardından alev alan TIR'ın motoru, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı Yıldız ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası uzun süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.