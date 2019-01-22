TLC Klima GREE iş ortakları Mersin’de buluştu

“Büyük Düşünenlerle Büyüyeceğiz” sloganı ile gerçekleşen buluşmada TLC Klima Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Akın Telci ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Yönetici Ortak Sn. Sema Tunar 2018 yılını değerlendirdi. İş ortaklarımız ile gelecek yıl stratejilerini paylaştı. Pazarlama Müdürü Filiz Doğan, Bireysel ve Ticari Klimalar Satış Müdürü Hakan Dizlek ve VRF & Isı Pompası Sistemleri Satış Müdürü Cahit Pektaş’ın da söz aldığı toplantı, 2018’in en başarılı ve atılım yapan İş Ortaklarına plaket ve ödül sunumu ile sona erdi.

Mersin Buluşmasında tüm TLC Klima - GREE personeli ve iş ortakları, Tarsus’tan başlayan kültürel gezi ile Eski Tarsus Sokakları-Evleri, Hz. Danyal Mezarı, Aziz Pavlus Kilisesi, Mersin’de Kanlıdivane, Elaiussa - Sebaste Antik Kenti, Cennet-Cehennem obruklarını gezerek bölgenin tarihi dokusunu yaşama fırsatı yakaladılar.