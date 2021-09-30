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TMMOB'den terör örgütü PKK'ya ödül!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Hollanda'dan yayın yapan Jin Tv'nin sunucusu Güler Yıldız'ı ödüllendirdi.

Akşam Gazetesi30 Eylül 2021 Perşembe 08:33 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 08:40
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir skandala imza attı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Oda tarafından düzenlenen 2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'nde, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da propagandasını yapan Jin Tv sunucusu Güler Yıldız'a Uluslararası Televizyon Haberciliği dalında ödül verildi.

Yıldız'a verilen ödülün, doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri nedeniyle layık görüldüğü açıklandı.

Ödül programında PKK uzantısı Jin TV'nin yanı sıra Fransız AFP, ABD menşeili Fox, Deutsche Welle, ABD'li Chrest Vakfı'nın fonladığı Medyascope da 'başarı' plaketi ile ödüllendirildi.

Ayrıca Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Halktv, Tele1, Soltv'ye de ödül verildi.

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