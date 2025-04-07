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TMO'dan uyarı: Dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar etmeyin

Toprak Mahsulleri Ofisi, sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan asılsız “halka arz” ve “devlet güvenceli yatırım” içeriklerine karşı vatandaşları uyardı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
TMO'dan uyarı: Dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar etmeyin
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TMO'dan yapılan açıklamada, bazı dijital medya kanalları üzerinden kuruma ilişkin yapılan asılsız paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek", "TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor" ve "87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı" gibi gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıyan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Kurumla ilgili resmi açıklamaların yalnızca TMO'nun kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

  • halka arz
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