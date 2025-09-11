İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

TMSF'den ''Can Holding'' açıklaması

TMSF, Can Holding'e kayyum olarak atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Temel amaç, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir' ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
TMSF'den ''Can Holding'' açıklaması
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.

Açıklamada, bu dönemde TMSF'nin temel amacının şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek, istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca, grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."

