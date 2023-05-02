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TMSF'den Türk Ticaret Bankası kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 12:02 - Güncelleme:
TMSF'den Türk Ticaret Bankası kararı
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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.

Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.

1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı.

Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.

TMSF'nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.

  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Türk Ticaret Bankası

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