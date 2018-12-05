TNT Magazin'den Matthew: Kış sezonunda İngilizlerin buraya geleceğine eminim

DLM Tours&Travel ve Eco Travel tarafından organize edilen, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı ve YDA Dalaman Havalimanının desteğiyle düzenlenen program kapsamında, turizm ve seyahat haberleri yapan 10 İngiliz gazeteci Muğla'ya geldi.

Turizm faaliyetlerini hareketlendirmek amacıyla Ortaca ilçesinde ağırlanan gazeteciler, ilk önce Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaları görme fırsatı buldu. Gazeteciler, ardından Kaunas Antik Kenti'ni gezdi.

Dalyan'da üretilen zeytinyağı ile zeytini tadan basın mensupları, narenciye bahçesinden portakal topladı.

İngiliz gazeteciler son olarak Sultaniye Kaplıcaları'nda sıcak su havuzlarına girdi ve çamur banyosu yaptı.

DLM Tours&Travel yöneticisi Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz turistlerin bölgeye taleplerini arttırmak istediklerini söyledi.

Bölgenin eko-turizme de çok uygun olduğunu göstermeyi amaçladıklarını anlatan Yağmur, "Turizm bakımından alternatifimiz çok, tanıtıma biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor." dedi.

Yağmur, yaptıkları tanıtım çalışmalarıyla bölgenin 12 ay turizme elverişli olduğunu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Güney Ege turizminin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığına dikkati çeken Yağmur, şunları ifade etti:

"Sakin geçen kış döneminde tanıtımın daha etkili yapılması gerekiyor. Yaz sezonunda daha yoğun bir talebin yaratılması için çalışıyoruz. Gastronomi, balık tutma, bisiklet ve yürüyüş turları ile dalından narenciye toplama gibi alternatiflere sahibiz. Doğal, tarihi ve kültürel bakımdan çok zenginiz. Bunları İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösteriyoruz."

Eko Travel yetkilisi Ali Keskin de gazeteci misafirleriyle 6 günlük tur kapsamında kültür ve eko-turizm ağırlıklı geziler yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Keskin, "İngiltere'de bu bölgedeki potansiyel yeterince bilinmiyor. Buna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu tür çalışmalara devam edersek turizm potansiyelinin tam olarak ortaya çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Çamur banyoları ve kaplıcalar muhteşem"

TNT Magazin'den İngiliz gazeteci John Matthew ise Sultaniye'deki çamur banyoları ve kaplıcalarını çok beğendiğini, ilk defa çamur banyosu yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Dalyan ve Köyceğiz’i çok beğendiğini belirten Matthew, "Burada sıcak suyun bulunması büyük bir güzellik. Çamur banyoları ve kaplıcalar muhteşem. Çok beğendim. Kış sezonunda İngilizlerin buraya gelip kaplıca ve çamur banyolarından faydalanacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.

Tanıtım etkinliğinin üçüncü gününde İngiliz gazeteciler, Fethiye ilçesinde Ölüdeniz ve Kayaköy'ü ziyaret edecek. Heyete, Babadağ'da yamaç paraşütü yapmaları tavsiye edilecek.