TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Ocak'ta Las Vegas'ta dünyaya açılacağız

27 Aralık 2021 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:13

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Gemlik'te inşası devam eden tesiste 24'ün sorularını cevapladı.

Karakaş, "Şuan 2000 üzerinde çalışanımız tesisi kurmakla meşgul. Robotlar gelmeye başladı. Planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Kasım başında seri üretime başlamış olacağız. Adım adım verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Seri üretime başladığımız an çalışan sayımız 4300'ü bulacak" dedi.

Yerli otomobilin 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak olmasıyla ilgili Karakaş, "Ocak'ta Las Vegas'ta dünyaya açılacağız" dedi.

Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasına da değinen Karakaş, "Yerli Bataryamızı kendimiz üretmek istiyoruz. Sadece üretmek değil. Geldiğimiz bu süre içerisinde aynı zamanda geliştirmesine de başlıyoruz. İş ortağımızla kurduğumuz yüzde 50-50 ortaklıkta Siro isminde bizim hücrenin geliştirmesinden modüllerin üretilmesine bunların hepsini hem kendimiz geliştireceğiz hem de üretimini yapacağız. Sadece otomobil değil, otomobil haricinde enerji depolama işinde kullanılabilecek bir çözüm. Siro'nun hem TOGG için TOGG'un dışındaki otomobil üreticileri, otomobil dünyasının haricine ve Türkiye dışında da muhtelif ülkelerde sorumluluğu olan yeni bir kuruluş olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla teknolojisi en az TOGG kadar önemli bir yapı olacak" dedi.

