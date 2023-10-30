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Togg Musul caddelerinde boy gösterdi

Musul Valisi Necim el-Cuburi, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile kent sokaklarında test sürüşü yaptı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Togg Musul caddelerinde boy gösterdi
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Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yerli ve milli arabamız "TOGG T10X" Musul caddelerinde: Sayın Vali Necim Cuburi ile Musul'da ilk ve tam elektrikli araba deneyimi." ifadelerini kullandı.

Vali Cuburi de Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Başkonsolos Küçüksakallı eşliğinde Togg ile Musul sokaklarında sürüş yaptığı anlara yer verdi.

Küçüksakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Cuburi'nin ABD'de aynı klasmanda sektörün öncülerinden diğer otomobilleri de sürdüğünü ancak Togg'un bunlara kıyasla çok daha kaliteli, sürüşü kolay ve sessiz olduğunu belirttiğini aktardı.

Başkonsolos Küçüksakallı, ayrıca Musul ile Cizre arasında tarihi ilişkiler bulunduğunu hatırlatarak, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım başkanlığında bir heyetin Başkonsolosluktaki Cumhuriyetin 100. yıl dönümü programına katıldığını ve Togg'u Musul halkının beğenisine sunmak üzere kente getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla Musul Başkonsolosluğunda düzenlenen, Vali, siyasiler, Musul'un önde gelenleri ve vatandaşların katıldığı kutlama etkinliğinde de sergilenen Togg'a yoğun ilgi gösterilmişti.

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