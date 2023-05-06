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Togg polis arabası olarak ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, polis arabası olarak ilk kez görüntülendi. Togg'u gören vatandaşlar fotoğraf çekinebilmek için birbirleriyle yarıştı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Togg polis arabası olarak ilk kez görüntülendi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi alana gelerek incelemelerde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi öncesi alanda incelemelerde bulunan yetkililer daha sonra basın açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyuna öncülük eden polis araçlarından birinin ise Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg olduğu görüldü. İlk defa Togg'u polis aracı olarak gören görevliler ve vatandaşlar, araçla fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Togg'un içerisine de binen vatandaşlar, aracın çok lüks ve konforlu olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler alandan ayrılırken, Togg ise görenleri kendisine hayran bıraktı.

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