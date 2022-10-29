''Togg tek başına bir otomobil değil aynı zamanda geleceğe yatırım''

Gemlik Kampüsü'nde Togg araçlarının sergilendiği fuaye alanını gezen Durak, AA muhabirine, önemli bir yatırımın Bursa'da gerçekleşmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Togg'un vizyoner bir proje olduğunu belirten Durak, "Bizler bölgemizde hem girişimcileri artırmak hem de gençlerimize yön vermek istiyoruz. Togg aslında tek başına bir otomobil değil aynı zamanda geleceğimize de bir yatırım. Ülkemizde 'Biz bunu başarabiliriz'in mesajını vermek çok önemli. Bursa çok heyecanlı, bölgemiz çok heyecanlı, ülkemiz çok heyecanlı. Burada olmaktan da bu tarihi ana şahitlik etmek adına büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Durak, BEBKA'nın da girişimcileri desteklediğini, bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ajans bünyesinde girişimcilik merkezini yakında faaliyete alacaklarını anlatan Durak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Gençlerimizin Togg'a yeni aplikasyonlar geliştirmelerini, yine otomotiv sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun, uzay teknolojileri olsun, raylı sistemler olsun bu konuda yeni teknolojiler geliştirmelerini destekliyoruz. Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."