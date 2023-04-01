İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOGG üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
Güncel

TOGG üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

TOGG otomobili üzerinden dolandırıcılık iddiasına ilişkin Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
TOGG üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ''togg.satisonbasvuru.com'' isimli sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi Vedat Biren'i Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.