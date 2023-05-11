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Togg'dan dolandırıcılık uyarısı: Hukuki süreç başlatacağız

Togg'un resmi sayfasında yer alan uyarıda, yerli otomobil adına açılan hesaplardan hisse senedi yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

IHA11 Mayıs 2023 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
Togg'dan dolandırıcılık uyarısı: Hukuki süreç başlatacağız
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Togg'un resmi twitter hesabında yayınlanan uyarıda, 'Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın' başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

"SAHTE İLANLAR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Konuya ilişkin bilgilendirmede, bu tür paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcıların resmi kanallar dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerine dikkat çekildi. Açıklamada, "Togg markasına güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip sahte kampanyalarda markamızın kullanılması yasa dışıdır. Bu tip sahte kampanya ilanlarını üreten paylaşan veya dağıtan, kişiler kurumlar ve sosyal medya kanallarıyla ilgilide hukuki süreçler başlatacağımızı bilginize sunarız" denildi.

  • Togg
  • dolandırıcılık
  • uyarı

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