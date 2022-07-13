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  • Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüsü Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
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Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüsü Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Kurban Bayramı çalışmaları için bulundukları Togo'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Resul Çerezoğlu, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
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Uçak ile kente getirilen İHH Gaziantep gönüllüsü Çerezoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Şehitkamil ilçesi Yeşilce Mahallesi'ne getirildi.

Çerezoğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç ve çok sayıda İHH gönüllüsü katıldı.

Çerezoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

  • Resul Çerezoğlu
  • İHH İnsani Yardım Vakfı

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