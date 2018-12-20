Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

<p> Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı.</p> <p> Farklı üniversitelerin eski çalışanı olan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.</p>
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