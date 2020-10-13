Tokat gibi 'Suriye' cevabı! Bakan Çavuşoğlu İsveçli Bakan'a ağzının payını verdi

13 Ekim 2020 Salı 14:15 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Devam eden çatışmalardan endişe duyuyoruz. Minsk grubu eş başkanlarını destekliyoruz. Başka herhangi bir alternatif yok. Askeri bir çözüm olamaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasında satır başları:

"İsveç’in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz."

"Uluslararası toplumun ateşkes çağrıları makul. Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarından çekil' diye bir çağrı olursa, o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz."

"Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz. "



- Kıbrıs Türklerinin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynaklarında neden hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz? Neden? AB içindeki dayanışmadan dolayı. Haksız yerdeki dayanışma AB'yi de, insanı da körleştirir. Madem insan hakları konusunda hassassınız, mülteciler konusunda Yunanistan'ı görmüyor musunuz?

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SURİYE CEVABI

"Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz. İdlib'den de çekilin diyor musunuz? Teröristlerle Kürt kardeşlerimizi ayırt edelim."

İSVEÇLİ BAKAN'A PKK TEPKİSİ

"Diyarbakır da bekleyen anneler ile konuşun, onlar da kürt"

- (Mevkidaşına dönerek) "Siz de bir annesiniz, Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen anneler var. Türkiye'ye özellikle 'urge' kelimesini kullanarak tepeden bakıyorsunuz."