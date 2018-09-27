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Tokat merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcıığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerine yönelik soruşturması kapsamında Erzurum, Kütahya, Aydın ve Şanlıurfa’da ikamet eden 2 avukat ve 2 ihraç hakim adayı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre; Tokat merkezli yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’nün mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında, Erzurum, Kütahya, Aydın ve Şanlıurfa illerinden, 2’si avukat ve 2’si ihraç hakim adayı olmak üzere toplamda 4 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

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