Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 3 avukata gözaltı

Tokat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması (FETÖ/PDY) mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında 3 avukat ve 1 uzman yardımcısı için gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yürütmekte olduğu FETÖ/PDY'nin mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında, İstanbul, Ankara, Artvin ve Ağrı illerinde ikamet ettikleri tespit edilen 3'ü avukat ve 1'i uzman yardımcısı olmak üzer toplamda 4 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı çıkartıldı. Kolluk kuvvetlerinin bahsi geçen illerde gözaltı ve arama çalışmaları için harekete geçtiği öğrenildi.