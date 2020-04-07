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Güncel

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nden koronavirüs seferberliği

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özveriyle çalışan sağlık personeli için tıbbi tulum, önlük ve maske üretiyor.

AA07 Nisan 2020 Salı 12:54 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 12:55
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Enstitüde 13 çalışanla, 3 haftadır sağlıkçılar için üretilen tulum, maske ve önlükler, yetkililere teslim ediliyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Enstitü olarak üretime destek vermek istediklerini belirten Vanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un direktifleriyle başlayan bu seferberlikte, bizlere destek veren Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'in katkısıyla biz de yerimizi aldık. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak tulumları, önlükleri ve maskeleri dikip sağlık personeline teslim etmek bize ayrıca gurur veriyor. Bir nebze yardım edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Valimize ve Milli Eğitim Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum."

Tulum, maske ve önlük üretimlerinin hızla devam ettiğini dile getiren Vanlıoğlu, "Elimizden geldiği kadar bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Günlük 200, haftalık bin tulum üretiyoruz. Maske çalıştığımız günde ise bin maske dikiyoruz." dedi.

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