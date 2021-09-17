Tokat Sağlık Müdürü Sümbül'den 'tedbirlere uyun' çağrısı

AA 17 Eylül 2021 Cuma 14:09 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 14:09

Sümbül, AA muhabirine, ülke genelinde olduğu gibi Tokat'ta da Kovid-19 vakalarının arttığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son verilere göre en çok vaka artışının olduğu 10 il arasında Tokat'ın da yer aldığını anımsatan Sümbül, "O yüzden halkımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Mevsim geçişlerinde, bu dönemde zaten pandemiden önce de grip vakalarında artış olurdu." dedi.

Vatandaşların, "Nasıl olsa aşı olduk" diyerek tedbirlere uymada gevşeklik göstermeye başladığını aktaran Sümbül, "Bu konuda gevşememeleri lazım. Hatta tedbirleri daha sıkı tutmamız lazım. Açık havada tedbirleri ihmal ettiğimizde daha az etkileniyorduk. Havalar soğuduğundan dolayı insanlar içeri çekildi. Maske ve mesafe kuralına uymama alışkanlığını devam ettiriyorlar. Öyle olunca da birbirine bulaştırma ihtimalleri arttı." ifadelerini kullandı.

Sümbül, insanların aşılandığında her şeyin bittiğini zannettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Aşılanmak her şeyin sonu anlamında değil. Mutlaka toplumsal olarak bağışıklık kazanana kadar hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz. İlk aşı yaptıranların 6 aylık süreleri doldu. Bunlarda aşı etkisini yitirmeye başladı. Devletimiz, Bakanlığımız onları hesaplıyor. İnsanlara üçüncü dozlar açılıyor. Sistemden kontrol edelim, üçüncü doz açıldıysa yaptıralım. İlk aşısını yaptırıp sonraki dozları yaptırmayan da bayağı var. Tokat'ta yaklaşık 15 bin, süresi geçtiği halde aşı dozlarını yaptırmayan var. Bu insanlar ihmalden dolayı yaptırmıyorlar. Maske mesafe kuralına daha çok önem vermemiz lazım."